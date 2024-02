Em mais um ano, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro encantaram a Marquês de Sapucaí. Após o resultado da apuração das notas do Carnaval 2024, seis agremiações do Grupo Especial voltam à avenida para o Desfile das Campeãs neste sábado (17), com transmissão ao vivo pelo canal pago Multishow, a partir das 21h30min.