O sol e a temperatura agradável na manhã desta sexta-feira (10) contribuem para levar grande público à Feira do Livro de Porto Alegre. A Praça da Alfândega tem um charme irresistível nestes dias. Mães levam os filhos para brincar na pracinha do local e, além da festa em torno da literatura, os visitantes podem apreciar os jacarandás em flor, conhecer os monumentos do Centro Histórico e aproveitar a programação cultural em locais como o Farol Santander, o Memorial do RS e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).