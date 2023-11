Thedy Corrêa, 60 anos, tem uma relação especial com a Feira do Livro de Porto Alegre desde pequenino. O vocalista da banda Nenhum de Nós — dona de grandes hits gaúchos que conquistaram a nação, como O Astronauta de Mármore, Camila, Camila e Você Vai Lembrar de Mim — é também escritor. Livros como Bruto, Livro de Astro-ajuda, Imersão, entre outros, são de sua autoria. Foi ainda apresentador do programa Café TVCOM.