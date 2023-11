Nem o vento e a chuva deste Dia dos Finados foram capazes de afastar o público de um dos momentos mais aguardados da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. No final da tarde desta quinta-feira (2), o Espaço Petrobras Carlos Urbim, na própria Praça da Alfândega, entre o Margs e o Memorial do RS, ficou abarrotado para ouvir dois dos autores mais expoentes do país: Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório.