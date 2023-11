A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre chega em seu último dia de atividades sem reduzir a diversidade de atrações oferecidas ao público. E um dos destaques é a formação que a jornalista Flávia Cunha ministrará às 14h, no Auditório do Memorial do RS (Rua Sete de Setembro, 1.020).