Lançando o romance Enquanto Anoitece (Todavia), o cientista político e antropólogo Luiz Eduardo Soares, um dos especialistas em segurança pública mais respeitados do Brasil, deixou de lado os temas duros que costuma abordar no dia a dia e falou somente sobre literatura nesta sexta-feira (10), na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, onde pôde ficar frente à frente com um de seus escritores preferidos, Daniel Galera, responsável por conduzir o encontro.