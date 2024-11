O governo do Estado prorrogou em dois dias o prazo de inscrição no processo seletivo simplificado para a contratação de 2.052 servidores temporários, passando para 28 de novembro. De acordo com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado (SPGGE), a medida, anunciada nesta terça-feira (26), ocorreu devido a alterações no edital.