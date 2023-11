A obra e a vida de um dos maiores escritores do século 20 foram celebradas na noite desta terça-feira (14) na Feira do Livro de Porto Alegre. Enquanto Luiz Coronel, Deborah Finocchiaro e Fernanda Carvalho Leite recitavam frases do argentino Jorge Luis Borges, os músicos Sérgio Rojas, Alexandre Olly e Miguel Tejera foram responsáveis pela trilha sonora que contemplou clássicos do cancioneiro latino-americano, como Mercedes Sosa.