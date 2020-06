Artigo Literatura de Jandiro Koch questiona status quo revisitando personagens e episódios do passado, aponta pesquisador Koch é autor de “Babá, Esse Depravado Negro que Amou” (2019) e do recém-lançado “O Crush de Álvares de Azevedo” e participa de bate-papo virtual no Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+