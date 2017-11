Kombi Koringa

Santander Cultural

Na Sala Leste do Santander Cultural acontece o debate "Literatura na Internet: Mais Liberdade de Criação?". A partir das 14h30min, Rafael Escobar, Christine Gryschek e Clô Barcellos falam sobre o tema. Já no Cine Santander Cultural, acontece a 3ª Mostra de Cinema Israelense, a partir das 15h. Após, às 17h, será a vez do Cinema Argentino Contemporâneo. Domingo será o dia para debater ioga e meditação. Na Sala Oeste, Ricardo Ensho e Ênio Burgos falarão sobre a meditação na vida diária, a partir das 15h. E na Sala Leste, acontece um bate-papo sobre o corpo e suas possibilidades, com Rosália Wayhs.

Memorial do Rio Grande do Sul

Até o dia 19 de novembro, a exposição fotográfica Rio Grande do Sul Homens e Máquinas, de Eurico Salis, estará no segundo andar do Memorial do RS. No domingo, às 15h30, o estande dos países nórdicos, no primeiro andar do Memorial, apresenta às crianças as aventuras de Pippi, de Rônia e de Karlsson no Telhado, da autora sueca Astrid Lindgren. O local fica aberto das 10h às 18h, no sábado, e das 13h às 17h, no domingo.