Quem não gosta de quadrinhos bom sujeito não é. A Feira do Livro apresenta neste fíndi a 12ª edição do Mutação – Quadrinhos, Fanzines e Cultura Pop. Vários temas serão debatidos para quem se diverte no cada vez maior mundo nerd, geek ou qualquer classificação que irrite quem é.

Os temas são diversos. Alguns deles: “Negros nas HQs”, “A Mulher e as HQs” e “HQ e Ativismo Político” (neste painel, Edgar Vasques, criador do Rango, vai participar).

Um dos destaques do Mutação é o sueco Kim W. Andersson, autor de Alena, que toca em assuntos como bullying, puberdade e vingança. Kim vai atender aos fãs e curiosos no sábado, às 16h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1223). Outro assunto de debate é o renascimento – para alegria geral – da DC Comics e a chamada Nova Marvel, gigantes do mercado. Se você não leu quadrinhos deles, foi ao cinema ver as criações que saíram de páginas de papel.