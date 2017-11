A programação do segundo dia da Feira Livro propôs uma reflexão sobre as mulheres na literatura. Na Tenda de Pasárgada, dezenas de mulheres e alguns homens estiveram presentes ao Sarau das Gurias. O encontro, que reuniu música, teatro e literatura, rendeu boas histórias e risadas aos participantes.

— Esse tipo de sarau é muito importante porque a gente sabe que os autores vendem muito mais do que as mulheres. Então é um momento legal para a gente colocar o nosso trabalho na roda — salientou a escritora Claudia Tajes, que participou do sarau ao lado de Cíntia Moscovich, Jane Tutikian, Marcia Ivana de Lima, a atriz Vika Schabbach e a cantora Loma.

— As mulheres escrevem o que escrevem porque são mulheres. Eu acho muito chato quando se começa a falar em literatura feminina. Nós vivemos em um país onde uma mulher é morta ou violentada a cada sete minutos. Nós vivemos em um país onde as mulheres ainda ganham menos do que os homens. As condições de ascensão na carreira de uma mulher são muito mais difíceis. E hoje eu estou muito orgulhosa dessa Feira do Livro, e nós temos que comemorar o fato de, em 63 anos, pela primeira vez, uma mulher entregar o bastão de patrona para outra.