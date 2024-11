Diante de uma vida inteira de frustrações e inconformismos, poderia estar na morte a esperança de um destino melhor? Esta é a reflexão que permeia a trama de A Falecida, clássico teatral de Nelson Rodrigues que ganha montagem em Porto Alegre nesta quinta-feira (14), às 18h30min e às 21h, no Teatro da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, prédio 40), com elenco estrelado por Camila Morgado e Thelmo Fernandes (veja informações sobre ingressos ao final do texto).