Reynaldo Gianecchini compartilhou alguns detalhes sobre os ensaios do musical teatral Priscilla: A Rainha do Deserto, em que interpreta uma drag queen. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (6), o ator de 51 anos aparece de salto alto performando a coreografia da dança Vogue, ao som da canção de Madonna que leva o mesmo nome.