Claudia Raia, 57 anos, volta aos palcos após passar os dois últimos anos se dedicando à maternidade para viver a pintora Tarsila do Amaral no espetáculo Tarsila, a Brasileira, o qual ela também produz. O musical conta a história da artista desde seu retorno da Escola de Artes de Paris até a morte de sua neta, além de abordar o romance com Oswald de Andrade e a criação da icônica obra Abaporu.