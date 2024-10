Lady Gaga revelou um fato inusitado sobre as gravações de Coringa: Delírio a Dois. O filme chega aos cinemas nesta quinta-feira (3). Durante a première do longa, que ocorreu no último domingo (30), em Los Angeles, ela falou que, ao invés de ensaiar com Joaquin Phoenix (o intérprete de Arthur Fleck, o Coringa), eles debatiam cada cena.