A cinéfila mais pop do Brasil, atualmente, atende pelo nome de Fernanda Bande. Modelo, confeiteira e ex-participante do Big Brother Brasil 24, ela demonstrou toda a sua bagagem cinematográfica ao fazer referências a diversos filmes durante o reality show. E não demorou para que as icônicas frases dela fossem usadas para avaliar longas-metragens na rede social da sétima arte mais famosa do mundo no momento, o Letterboxd.