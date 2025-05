O ator norte-americano Samuel French morreu aos 45 anos na última sexta-feira (9). Conhecido por atuar no longa Assassinos da Lua das Flores (2023), de Martin Scorsese, e na série Fear The Walking Dead, ele enfrentava um câncer havia dois anos.

A informação do óbito foi revelada pelo cineasta Paul Sinacore, diretor do inédito filme Towpath (ainda sem título no Brasil), que está em fase de pós-produção e conta com French no elenco principal.