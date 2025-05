18 lugares para provar comida sem glúten em Porto Alegre

Se comer bem já é bom, imagina poder fazer isso com segurança e sabor, mesmo com restrições alimentares? Pois é exatamente isso que essa lista entrega!



Reuni 18 lugares em Porto Alegre para quem é intolerante ao glúten, celíaco ou simplesmente escolheu cortar o trigo do cardápio — e o melhor: sem abrir mão do sabor e da variedade. Segue o fio.

Yami Café

Com torrefação própria, a cafeteria é especializada em cafés e confeitaria sem glúten.

Juliana Ruzzarin / Divulgação

Rua Fabricio Pilar, 198

Segunda a terça, das 12h às 18h. Sábado, das 9h30 às 18h30. Domingo, das 13h30 às 18h30

Rua Felipe Camarão, 564

Terça a sábado, das 10h às 18h. Domingo, das 13h às 18h

@yamicafe

J3 Burguer

Burgers 100% sem glúten, muito saborosos e bem recheados. Aqui não tem miséria: pede o teu sabor preferido e uma batatinha para acompanhar.

Divulgação / J3 Burguer

Rua Itapeva, 113

Segunda a quinta, das 18h30 às 22h30. Sexta e sábado, das 18h30 às 23h

@j3buguer

Juro de Dedinho

Doceria saudável, sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Os doces são uma perdição e todos os produtos são superinovadores. A gente também jura que tu vai gostar.

Daiani Aguiar / Agência RBS

Shopping Iguatemi

Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo das 14h às 20h

Barra Shopping Sul

Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h às 20h

@eujurodededinho

Raw

Restaurante livre de glúten, lácteos, refinados e soja. O lugar está em um novo endereço e com um novo cardápio, oferecendo almoço, cafés, lanches e produtos de empório.

Rua Padre Chagas, 318

Segunda a sábado, das 8h30 às 16h30

@rawportoalegre

Hedonê

Lugar lindinho no Bom Fim, com caixas presenteáveis, produtos para celebrar, sobremesas de colher e diversos salgados.

Luise Bresolin / Divulgação

Rua Vasco da Gama, 206

Terça a sexta, das 10h30 às 19h. Sábado a segunda, das 13h às 19h

@hedone.nutritiva

Guté

Mais um lugarzinho especial, sem glúten, açúcar, leite e soja. Os cookies são uma perdição. Fica a dica!

Divulgação / Guté

Rua Comendador Rheingantz, 114

Terça a sexta, das 9h às 18h30. Sábado, das 10h às 17h

@gute.br

Senza Pizzaria

Pizzas bem recheadas e com diversos sabores, do jeitinho que a gente gosta! Uma ótima pedida é a Chilena, com salmão e alcaparras.

Divulgação / Senza Pizzaria

Rua Vasco da Gama, 279

Terça a domingo, das 18h às 23h

@senza.pizzeria

A Colher

Buffet livre e à quilo, com opções de refeições congeladas. Todas as comidas são seguras, saborosas e com um precinho amigo.

Avenida Venâncio Aires ,964

Segunda a sábado, das 11h às 14h30

@restauranteacolher

Confraria Kero

Todos os produtos são sem glúten e sem leite. Destaque para os salgadinhos de festa e o pastel, que é frito na hora. Uma delícia!

Reprodução / Confraria Kero

Rua Silva Jardim, 16

Segunda, das 11h às 17h. Terça a sábado, das 11h às 19h

@confrariakero

Bendita Horta

Lugar super querido e que preza pela alimentação saudável. Além de buffet e opções à la carte, o restaurante conta com um empório cheio de produtos para levar pra casa.

Luane Roquete / Agência RBS

Rua Silva Jardim, 298

Segunda a sábado, das 9h às 19h

@bendita_horta

La Rouge

Atenção: os ingredientes utilizados podem conter contaminação cruzada. Entretanto, todos os pratos são feitos sem trigo. A qualidade é altíssima e tudo é muito bem feito.

Av. Mariland, 1129

Terça a sexta, das 12h às 15h. Sábado a domingo, das 12h às 16h

@larouge.cc

Santa Porção

Difícil comer algo ruim por aqui, tá? Nossa dica é se aventurar nos salgados — um melhor do que o outro!

Gabriela Minuzzo / Divulgação

Rua Doutor Prudente de Moraes, 555

Segunda a sábado, das 9h às 18h30. Domingo, das 9h às 18h

@santa.porcao

O Grão

Aqui, os alimentos são livres de glúten, leite e conservantes. Se tem uma coisa que tu precisa comer é a Crema — um salpicão que virou item obrigatório em toda visita.

Alameda Alípio César, 114

Segunda a sábado, das 9h às 22h

@ograohearttotable

Nowheat

Mercadinho e restaurante saudável, livre de glúten e lactose. Aqui tu também encontra várias opções de lanches e refeições para levar para casa.

Divulgação / Nowheat

Av. Tulio de Rose, 187

Segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 17h

@nowheat_jardimeuropa

Rua Armando Barbedo, 313

Segunda a sexta, 9h30 às 19h. Sábado, das 9h30 às 13h

@nowheat_poazonasul

Polén Sem Glúten

Padaria sem glúten e sem lactose, com diversos produtos incríveis: antepastos, bolos, congelados, brownies e muito mais. Apenas delivery.

Daniela Lago / Divulgação

Free Bakery

Padaria livre de glúten com várias opções de pães. Tem focaccia, pão de hambúrguer e até bolinhos.

Flavia Schwantes / Divulgação

Rua Dr. Mario Totta, 675, loja 04

Terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h

@freebakerygf

Free Kitchen

Doces e presentes saudáveis, livres de glúten, lactose, açúcar e corantes. A marca está com um quiosque no Shopping Iguatemi que vale a visita.

Divulgação / Free Kitchen

Shopping Iguatemi

Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h às 20h

@freekitchenbr

Bauí Confeitaria

Vai fazer uma festa de aniversário ou quer presentear alguém e precisa de um bentô cake? É aqui que tu vai encontrar.

Divulgação / Bauí