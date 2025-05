Festival de Cinema de Cannes começa nesta terça-feira; veja como assistir e quais filmes disputam a Palma de Ouro

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, disputa a Palma de Ouro. Victor Jucá / Divulgação

Considerado o mais prestigiado evento do cinema global, o Festival de Cinema de Cannes 2025 chega à 78ª edição nesta terça-feira (13) com estreias aguardadas, homenagens históricas e uma presença brasileira de destaque: o longa O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, disputa a Palma de Ouro, e o país será o homenageado da edição.

O brasileiro já competiu duas vezes em Cannes com Aquarius e Bacurau, que venceu o Prêmio do Júri em 2019.

O evento, que vai até 24 de maio, reúne cineastas, atores e profissionais da indústria de todo o mundo na Riviera Francesa.

A cerimônia de abertura terá um tributo especial a Robert De Niro, que receberá a Palma de Ouro Honorária pelo conjunto da carreira.

O que é o Festival de Cannes?

Criado em 1939 como resposta à manipulação política no Festival de Veneza, o Festival de Cannes teve sua primeira edição realizada em 1946, após a Segunda Guerra Mundial.

Desde então, é o principal palco para estreias de autores consagrados, talentos emergentes e negociações bilionárias no Marché du Film, o maior mercado de cinema do planeta.

Quando e onde é o evento?

O festival acontece entre os dias 13 e 24 de maio, na cidade de Cannes, no sul da França, com eventos no Palácio dos Festivais e no famoso tapete vermelho da Croisette.

Como assistir ao Festival de Cannes?

O canal oficial no YouTube do Festival de Cannes, transmite ao vivo a cerimônia de abertura, coletivas de imprensa, entrevistas e entradas no tapete vermelho.

A programação de filmes, no entanto, é voltada apenas para convidados e profissionais credenciados.

Quais filmes concorrem à Palma de Ouro?

Além de O Agente Secreto, a disputa pela Palma de Ouro, maior premiação do Festival de Cannes, contará com os novos filmes de alguns diretores consagrados, como o iraniano Jafar Panahi, os estadunidenses Wes Anderson e Richard Linklater e os irmãos belgas Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Vencedora por Titane (2021), a francesa Julia Ducournau está de volta.

Confira a lista da competição oficial do 78º Festival de Cannes:

Sentimental Value, de Joachim Trier

Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Romeria, de Carla Simón

The Mastermind, de Kelly Reichardt

The Eagles of the Republic, de Tarik Saleh

Dossier 137, de Dominik Moll

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Fuori, de Mario Martone

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Two Prosecutors, de Sergei Loznitsa

La Petite Dernière, de Hafsia Herzi

In Simple Accident, de Jafar Panahi

The History of Sound, de Oliver Hermanus

Renoir, de Chie Hayakawa

Alpha, de Julia Ducournau

Sirat, de Oliver Laxe

Young Mothers, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne

Eddington, de Ari Aster

O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Qual é o destaque brasileiro?

Com 158 minutos de duração, O Agente Secreto é um thriller ambientado no Brasil de 1977, durante a ditadura militar. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta a Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco inclui Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho. O filme é uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) e terá distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

Brasil será homenageado

O Brasil é o País de Honra do festival em 2025, com destaque especial no Marché du Film, feira de negócios paralela ao evento principal.

Três painéis apresentarão o setor audiovisual brasileiro a produtores e investidores de todo o mundo.

Quem será homenageado este ano?

O ator Robert de Niro será homenageado com a Palma de Ouro Honorária, entregue a artistas com contribuições significativas ao cinema. A cerimônia ocorrerá na noite de abertura do festival.

Quem compõe o júri oficial?

O júri da competição principal é presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, e inclui:

Halle Berry (atriz, EUA)

Jeremy Strong (ator, EUA)

Hong Sangsoo (diretor, Coreia do Sul)

Carlos Reygadas (diretor, México)

Leila Slimani (escritora, França/Marrocos)

Payal Kapadia (diretora, Índia)

Alba Rohrwacher (atriz, Itália)

Dieudo Hamadi (cineasta, Congo)

Todos os vencedores do Festival de Cannes neste século

2024: Anora, de Sean Baker

Anora, de Sean Baker 2023: Anatomia de uma Queda de Justine Triet

Anatomia de uma Queda de Justine Triet 2022: Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund

Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund 2021: Titane, de Julia Ducournau

Titane, de Julia Ducournau 2019: Parasita, de Bong Joon-ho

Parasita, de Bong Joon-ho 2018: Assunto de Família, de Hirokazu Kore-eda

Assunto de Família, de Hirokazu Kore-eda 2017: The Square: A Arte da Discórdia, de Ruben Östlund

The Square: A Arte da Discórdia, de Ruben Östlund 2016: Eu, Daniel Blake, de Ken Loach

Eu, Daniel Blake, de Ken Loach 2015: Dheepan: O Refúgio, de Jacques Audiard

Dheepan: O Refúgio, de Jacques Audiard 2014: Sono de Inverno, de Nuri Bilge Ceylan

Sono de Inverno, de Nuri Bilge Ceylan 2013: Azul é a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechiche

Azul é a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechiche 2012: Amor, de Michael Haneke

Amor, de Michael Haneke 2011: A Árvore da Vida, de Terrence Malick

A Árvore da Vida, de Terrence Malick 2010: Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas, de Apichatpong Weerasethakul

Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas, de Apichatpong Weerasethakul 2009: A Fita Branca, de Michael Haneke

A Fita Branca, de Michael Haneke 2008: Entre os Muros da Escola, de Laurent Cantet

Entre os Muros da Escola, de Laurent Cantet 2007: 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, de Cristian Mungiu

4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, de Cristian Mungiu 2006: Ventos da Liberdade, de Ken Loach

Ventos da Liberdade, de Ken Loach 2005: A Criança, de Jean-Pierre e Luc Dardenne

A Criança, de Jean-Pierre e Luc Dardenne 2004: Fahrenheit 11 de Setembro, de Michael Moore

Fahrenheit 11 de Setembro, de Michael Moore 2003: Elefante, de Gus Van Sant

Elefante, de Gus Van Sant 2002: O Pianista, de Roman Polanski

O Pianista, de Roman Polanski 2001: O Quarto do Filho, de Nanni Moretti

O Quarto do Filho, de Nanni Moretti 2000: Dançando no Escuro, de Lars von Trier