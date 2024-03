Com What Was I Made For?, do filme Barbie, Billie Eilish venceu o Oscar de melhor canção original na noite deste domingo (10). Aos 22 anos, a cantora americana entrou para a história como a mais jovem artista a vencer duas vezes vezes a premiação.



Ela e o irmão, coescritor e produtor Finneas O’Connell, já haviam conquistado o troféu dourado por No Time to Die, a música-título do filme 007 - Sem Tempo para Morrer, em 2022.