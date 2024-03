Messi, o cachorro estrela de Anatomia de uma Queda, surpreendeu ao aparecer na cerimônia da 96ª edição do Oscar neste domingo (10). A presença do animal, que é responsável por umas das melhores cenas do longa-metragem, era incerta após uma série de reclamações feitas por artistas e pelas distribuidoras por conta do almoço anual dos indicados, promovido pela Academia em fevereiro.