O border collie Messi, a estrela canina do filme Anatomia de uma Queda (2023), não foi convidado para comparecer à cerimônia do Oscar neste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações do site Hollywood Reporter, divulgadas nesta sexta-feira (8), o motivo seria reclamações feitas por artistas por conta do almoço anual dos indicados, promovido pela Academia em fevereiro.