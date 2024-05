As portas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) foram abertas pela primeira vez neste sábado (18), 15 dias após o prédio ter sido invadido pelas águas que extravasaram do Guaíba e tomaram conta da Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Foi uma reabertura simbólica, coincidentemente na data em que se comemora o Dia Internacional dos Museus, já que a região permanece alagada.