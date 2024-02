Certamente, vocês conhecem Nervos de Aço, um verdadeiro hino da dor de cotovelo, que Lupicínio Rodrigues compôs e Francisco Alves gravou em 1947: Você sabe o que é ter um amor, meu senhor/Ter loucura por uma mulher/E depois encontrar esse amor, meu senhor/Nos braços de um outro qualquer. Pois o Paulinho da Viola também gravou essa canção, no início dos anos 1970, com a delicadeza e a sofisticação próprias de quem é um dos expoentes da nobreza do samba. A versão fez bastante sucesso e, inclusive, deu título ao sexto álbum de estúdio do sambista carioca, de 1973.