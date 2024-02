Hoje é um dia especial para os que amam o futebol, esporte mais popular do mundo. É que num 28 de fevereiro, há 70 anos, a Seleção do Brasil – a mais vitoriosa entre as seleções nacionais, com cinco conquistas de Copas do Mundo – estreou a camisa canarinho, criada pelo desenhista e escritor gaúcho Aldyr Garcia Schlee, natural de Jaguarão, à época com 18 anos e já radicado em Pelotas, onde passou a maior parte de sua vida.