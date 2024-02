Houve um tempo em que a Praça XV de Novembro, hoje uma das mais movimentadas do centro de Porto Alegre, vivia uma atmosfera de prazer e entretenimento. Tanto é verdade que, a princípio, ela era conhecida como Praça do Paraíso. Conforme Antônio Álvares Pereira Coruja, tido como primeiro cronista da cidade, a denominação se devia a uma “casa de moças cantadeiras, aonde aos domingos iam os moços passear”. Trata-se, é claro, de um eufemismo do Coruja para se referir ao bordel que havia no local, como bem aponta Sérgio da Costa Franco, no livro A Velha Porto Alegre. O fato é que, além da praça, também a rua adjacente (atual José Montaury) foi agraciada com o nome de Rua do Paraíso.