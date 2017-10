Bellinaso

A partir das 9h30min do próximo domingo, dia 22, os Bellinaso estarão reunidos na Igreja Matriz de Ivorá. Depois da missa, às 10h, haverá o almoço de confraternização. O patriarca Francesco Bellinaso, já viúvo, junto com três de seus quatro filhos, emigrou para o Brasil em 1887.

Vieram da região de Vêneto, província de Vicenza, município de Molvena, próximo a Maróstica, na pequena localidade de Pianezze São Lorenzo, onde residiam. Francesco foi casado com Giovanna Carlesso e tiveram os filhos Maria, Antonio, João Batista e Giovanni.

João Batista, já casado com Teresa Meneguatti, ficou na casa paterna na Itália e teve sete filhos. Mais tarde, em 1923, seus filhos Cristóforo e Antonio também emigraram, chegando ao Brasil nos primeiros meses de 1924. Vieram outros e, em 1926, foi a vez de o próprio João Batista vir ao Brasil. Em janeiro de 1888, o navio Pó atracou na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Seguiram viagem até o porto de Rio Grande e, num barco menor, atingiram Porto Alegre. Logo a comitiva foi para Silveira Martins, Quarta Colônia, no centro do Rio Grande do Sul.

Na Estação de Camobi, o cunhado Bernardo Carlesso, que viera antes, os aguardava. Giovanni Bellinaso, ainda solteiro, adquiriu sua colônia de terras (25 hectares) em Val de Cera (Arroio Lobato), e os outros instalaram-se nas proximidades.

Em 1890, Francesco retornou a sua terra natal. Foi acompanhado do filho Giovanni, que permaneceu na Itália até a morte do pai, por volta de 1891. Em 1892, Giovanni retornou ao Brasil, onde casou-se com Colômba Stangherlin. O casal teve 11 filhos.

Mais informações com José Humberto Bellinaso, pelo telefone (55) 98401-2733.

Pegoraro

Será nos dias 21 e 22, sábado e domingo, em Videira, Santa Catarina, o 11º Encontro Nacional da Família Pegoraro. Foram 16 as famílias Pegoraro que vieram para o Brasil a partir de 1885. Algumas ficaram em São Paulo, outras foram para Minas Gerais, mas a maioria veio para a serra gaúcha.

Na programação, estão previstos café, missa, almoço, baile e muito mais. Também será vendido o vinho com o rótulo da festa. Sábado, haverá a apresentação do hino do encontro e uma homenagem no telão aos recentemente falecidos: José Pegoraro, sepultado em Santa Cecília do Sul; o padre Eduardo Pegoraro, da Arquidiocese de Passo Fundo; e Mario Pegoraro, de Joaçaba, Santa Catarina.

Contato e mais informações pelo telefone (49) 99980-4047.

Rizzi

No próximo dia 22 (domingo), no município de Relvado, será realizado o 2º Encontro da Família Rizzi. O convite estende-se a todos os Rizzi, Ricci, Rissi e Risci. O encontro está sendo organizado pelos descendentes de Giovanni e Catharina Rizzi. Confirmações e contato pelo e-mail encontro2rizzi@gmail.com ou fone (51) 99939-1998, com Clécio; (51) 99300-9169, com Luciane; (51) 99707-4358, com Maristela.

Giovanni Rizzi nasceu em 1876, em Casalsigone, cidade de Pozzaglio ed Uniti, província de Cremona, na Lombardia Italiana. Ele veio ao Brasil entre os anos de 1893 e 1895, juntamente com os irmãos Rosa e Achile e com o primo Alechandre.

Inicialmente, estabeleceu-se em Presidente Soares, interior de Garibaldi, por volta de 1912. Depois, mudou-se para Linha Salvação, atual Nova Bréscia, onde está sepultado. Casou-se com Catharina Rizzi e tiveram 10 filhos: Pedro, Marco, Judita, Silvestre, Francisco, Gertrudes, Jacob, Colombo, Colomba e Elizabeta.

Weschenfelder

Em 1858, partiram de Karlsdorf, Baden-Württemberg, na Alemanha, em direção ao Brasil, três filhos do casal Maria e Johan Konrad Weschenfelder: Katharina, Johan Daniel e Johan Georg. Vieram, também, 17 netos. No domingo, dia 22, haverá o 7º Encontro dos Weschenfelder, em São Pedro da Serra.