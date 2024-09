Programe-se Notícia

Duo Febre 90s na Capital e mais atrações com descontos do Clube do Assinante

Sono TWS e MC Puma PJL se apresentam neste sábado, às 21h, no Opinião, em Porto Alegre. No mesmo dia, o rapper BK' leva turnê do seu último trabalho ao Araújo Vianna, às 21h

06/09/2024 - 17h11min