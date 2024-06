O Grilo sobe ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), na Capital, na próxima sexta-feira (5), às 21h. Na ocasião, o grupo paulistano apresenta show da sua mais recente turnê Tudo Acontece Agora, que carrega o nome do segundo álbum de estúdio da banda, lançado em abril.