A ADUFRGS-Sindical retoma sua agenda cultural nesta terça-feira (9), às 20h, em seu auditório (Rua Barão do Amazonas, 1.581), na Capital, com a peça Palácio do Fim, da Cia. Incomode-Te. A entrada é gratuita mediante inscrição pelo link gzh.rs/palaciodofim e doação de absorvente higiênico no local.