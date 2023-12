Com portas abertas somente no sábado (23), e domingo (24) de recesso devido à véspera de Natal, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°) e o Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) contam com uma série de exposições em exibição. Com funcionamento das 10h às 19h e entrada gratuita, o Margs apresenta sua última mostra inaugurada, Trindade do Tempo – Ou, um Torus, projeto coletivo que, a partir da curadoria de Ío (composto por Laura Cattani e Munir Klamt), reúne uma série de fotografias que exploram os ciclos temporais por meio do movimento das marés. Além disso, está aberta para visitação a exposição Wilson Cavalcanti – Os Jardins que me Habitam, com compreensão abrangente e histórica da obra do artista visual pelotense. Christina Balbão – Além do Silêncio também pode ser conferida, traçando obra e trajetória de Christina, reunindo mais de 130 obras suas.