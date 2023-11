Célebre na história da música de concerto, o casal Schumann inspira o espetáculo desta terça-feira (21) no projeto Terça Lírica. Elementos do Amor: Clara e Robert Schumann terá sessão gratuita às 18h30min no Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça do RS (Praça Marechal Deodoro, 55).