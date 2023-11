Para ampliar o sentido do Dia da Consciência Negra — celebrado nesta segunda-feira, 20 de novembro —, artistas e instituições culturais oferecem, ao longo do mês, atividades que destacam temas como a luta antirracista, o protagonismo negro nas artes e a ancestralidade. São questões exploradas, por exemplo, no Novembro Negro da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), em Porto Alegre, que começou nesta domingo (19) e segue até 2 de dezembro.