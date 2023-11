A literatura negra no Brasil vive um momento especial, com uma profusão de autores ganhando espaço. Prova disso é que a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre teve dois escritores negros protagonizando uma das principais atrações. O encontro entre Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, vencedores do Prêmio Jabuti consecutivamente, em 2020 e 2021, atraiu centenas de pessoas e formou filas gigantescas para autógrafos na Praça da Alfândega.