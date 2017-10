Ana Skavinski / Divulgação

História do rap com Dj Piá

Uma das figuras mais importantes do hip-hop gáucho, o DJ Piá leva seus discos ao Novetrês, espaço localizado embaixo do viaduto do Brooklyn (Rua Sarmento Leite, 607), para uma noite de clássicos do gênero nesta terça (24), a partir das 20h – de acordo com os organizadores, a ideia é promover uma "happy party", misto de happy hour e festa. Gratuito, o evento deve passar a limpo a carreira do DJ, que atua também como produtor, MC e radialista, com músicas históricas do rap brasileiro e estrangeiro.

Mais jazz em Porto Alegre

A programação de jazz de Porto Alegre segue apresentando novidades empolgantes: um dos projetos recentes mais legais sobre o gênero, o Jazz Club leva nesta terça (24) ao Royal Black Pub, espaço para shows da DaDo Bier do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), o grupo Jazz à Pampa. Com o propósito de reunir nomes importantes do jazz regional e nacional, o Jazz Club estimula o improviso e as parcerias entre instrumentistas, com jams antes do show principal. Formado por músicos advindos de diferentes escolas musicais, o Jazz à Pampa tem um repertório baseado exclusivamente em compositores e músicos brasileiros, como Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Cesar Camargo Mariano e Toninho Horta, com participações nos principais festivais do gênero no Rio Grande do Sul. Os ingressos antecipados custam R$ 15 – na hora, saem por R$ 30.

Noites das Bruxas

O Workroom, bar que celebra a temática drag e LGBT, promove a partir de hoje a sua semana de Halloween. Com decoração especial e shows temáticos, o bar tem programação até sábado: hoje, o evento Ressuscita! A Noite dos Arrepios tem como atrações Rebeca Rebu e Monique DragQueen. Amanhã, Savannah e Isa Bennett realizam a performance As Filhas de Drácula. Na quinta, as drags Lo Litta e Belle Zeth Boo fazem um show em homenagem ao filme Rocky Horror Picture Show, enquanto na sexta e no sábado a noite é especial Abracadabra!, com Cândida Dias, Maria Da Graça e Seripha. As reservas devem ser feitas pelo Whatsapp, no telefone 99308-5850, ou pelo e-mail contato@workroombar.com. O couvert artístico é de R$ 15 durante a semana e R$ 20 na sexta e no sábado.

Sarau Elétrico

O tradicional Sarau Elétrico, evento realizado semanalmente no palco do bar Ocidente (Rua João Telles, 940), promove nesta terça, às 21h, uma edição especial sobre a literatura latinoamericana. O time formado por Kátia Suman, Diego Grando e Luis Augusto Fischer recebe Demétrio Xavier, que realiza uma canja musical. Os ingressos para o Sarau custam R$ 15 e podem ser comprados na hora.