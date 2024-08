Gramado, na Serra, e Florianópolis, em Santa Catarina, são os principais destinos da baixa temporada no turismo na Região Sul. O dado é de um levantamento realizado pelo Booking.com sobre os destinos mais buscados pelos viajantes brasileiros. Além das duas cidades, Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, fecham a lista dos cinco principais locais.