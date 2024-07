Rua Torta, Maria Fumaça e Parque dos Dinos: como está a transformação da cidade do Rio de Janeiro inspirada em Gramado 

Rua Torta, Rua Coberta, parques temáticos, um grande lago e uma Maria Fumaça. Em um primeiro olhar, pela descrição, pode parecer a serra gaúcha. Mas, na verdade, trata-se da cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Inspirado em Gramado, o município fluminense de 26,5 mil habitantes (segundo dados do Censo Demográfico de 2022) busca despontar como uma alternativa de turismo no sudeste brasileiro e está focado no lançamento de novos empreendimentos.