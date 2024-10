O responsável por aumentar a sequência invicta do Inter para nove jogos combina com esse número. O gol contra o Corinthians, aos 48 minutos do segundo tempo, ilustra bem. Ricardo Mathias estava na área como um centroavante, achou espaço como um centroavante, teve recurso para concluir de letra como um centroavante e estava atento para perceber que a bola tinha cruzado a linha, como um centroavante.