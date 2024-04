Em menos de 10 dias, a Madona estará no Brasil para um show gratuito. No dia 4 de maio, a cantora se apresentará na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Para aqueles que sonham em assistir a rainha do pop ao vivo, a viagem é uma ótima oportunidade para conhecer a cidade maravilhosa. A capital carioca conta com dezenas de locais famosos e queridos pelos turistas.