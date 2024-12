Mais de 30 mil sírios estabelecidos na Turquia retornaram ao seu país nos últimos 17 dias

Mais de 30 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para retornar ao seu país nos últimos 17 dias, disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, nesta sexta-feira (27).

A Turquia compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria e acolhe no seu território quase três milhões de sírios que fugiram da guerra civil no seu país desde 2011, disse Yerlikaya à agência de notícias estatal Anadolu.