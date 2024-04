Aprender a mergulhar, resgatar seu próprio vinho do fundo do mar e desfrutar de um almoço típico regional em um único e intenso dia. A experiência é oferecida pela Quinta Brejinho da Costa, vinícola localizada a apenas três quilômetros do oceano, que mantém atualmente 800 garrafas de vinhos tintos e brancos depositadas a 10 metros de profundidade.