The New York Times Um roteiro de 36 horas na bela península de Ístria, na Croácia apaixonados por trufas não são os únicos a apreciar este paraíso gastronômico no norte da Croácia. Cidades montanhosas antigas, costas escarpadas e uma rica história são outras das atrações da maior península do Mar Adriático, lugar que é um microcosmo da história europeia