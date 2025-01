Há dois anos em área temporária, localização da rodoviária de Torres gera reclamações de usuários

Há mais de dois anos a Estação Rodoviária de Torres , no Litoral Norte , funciona em uma sede considerada provisória, mas que ainda não tem previsão de mudança para uma área definitiva . A localização atual incomoda os turistas que reclamam da distância do centro da cidade.

Nesta quarta-feira (29), a reportagem de Zero Hora esteve na rodoviária. A estrutura fica ao lado de um posto de gasolina, no final da Estrada do Mar, a 300 metros da entrada da cidade e a cerca de 3 quilômetros do Centro.