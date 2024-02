O final de semana de sol e calor também foi de cuidado com a saúde para muitos veranistas da praia de Tramandaí, no Litoral Norte. Isso porque o Sesc-RS promoveu, entre sábado (3) e domingo (4), mais uma edição do chamado Passaporte da Saúde, que oferece uma série de serviços gratuitos para quem passa pela Casa de Verão da entidade, nas proximidades da guarita 148.