Com a rede hoteleira lotada e a presença estimada de cerca de 500 mil turistas, o Carnaval é uma das datas que mais movimentam o litoral gaúcho no ano. Com isso, o cenário das praias muda com a presença de turistas e foliões — e não é somente na beira-mar, apesar da praia lotada neste domingo (11) de sol e mar com água escura.