Depois de um sábado (27) marcado pelo predomínio da nebulosidade, a manhã do último domingo (28) de janeiro foi de sol forte e faixa de areia lotada em Tramandaí, no Litoral Norte . Antes das 10h30min, os guarda-sóis coloridos já disputavam espaço perto do mar e muitos vendedores passavam entre os veranistas com seus carrinhos.