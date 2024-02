O primeiro mês da 7ª Operação Verão Total, iniciada em 16 de dezembro de 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) não contabilizou nenhum óbito por afogamento nas áreas com a presença de guarda-vidas. No entanto, conforme levantamento produzido por GZH, 30 pessoas morreram afogadas no período, todas em locais não cobertos pelo serviço. Autoridades e especialistas tentam explicar as razões.