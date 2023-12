A Câmara Municipal de Torres, no litoral norte gaúcho, precisou de duas sessões extraordinárias para aprovar a revisão do Plano Diretor da cidade. Promulgado em 1995, com um total de 108 artigos, o texto atualizado pela prefeitura foi protocolado em agosto deste ano no Legislativo após muita polêmica. A votação ocorreu na noite da última quarta-feira (29).