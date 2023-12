Nem a ressaca do mar espantou os veranistas da beira da praia de Tramandaí. Na tarde deste sábado (30), a água quase alcançava o paredão da orla. Algumas pessoas aproveitaram o pouco que restava da faixa de areia para colocar suas cadeiras e aproveitar o sol entre nuvens, embora as temperaturas estivessem em torno de 22ºC no meio da tarde.